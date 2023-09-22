Вооруженные формирования Карабаха начали сдачу оружия
В Нагорном Карабахе вооруженные формирования начали сдавать имеющиеся у них оружие, боеприпасы и бронетехнику под контролем российских миротворцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что на 22 сентября были сданы свыше 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, порядка 5000 боеприпасов и шесть единиц бронетехники.
Отмечается также, что в расположении миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, у которых отсутствует возможность вернуться в свои дома. Для них были организованы размещение, питание и медицинская помощь.
Ранее во время заседания Совбеза ООН глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в милитаризации Карабаха, масштабы которой, по словам дипломата, продемонстрировала азербайджанская военная операция в регионе.