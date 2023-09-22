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06:31, 22 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан обвинил Армению в милитаризации Нагорного Карабаха

Глава МИД Азербайджана Байрамов обвинил Армению в милитаризации Карабаха

Фото: Unsplash.com

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе заседания Совета Безопасности ООН обвинил Армению в милитаризации Нагорного Карабаха. Его слова приводит РИА Новости.

«Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных территорий», — подчеркнул министр.

Байрамов заявил, что ни одно государство не потерпит на своей территории незаконного военного присутствия, поэтому Баку пришлось пойти на проведение антитеррористических мероприятий, что полностью соответствует международному праву и конституции страны.

Глава МИД уточнил, что Азербайджан пресек систематические попытки Армении установить статус-кво путем незаконного использования силы.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

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    Марина Совина
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