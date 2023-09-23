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12:04, 23 сентября 2023Бывший СССР

Опубликовано видео удара Азербайджана по складу российских миротворцев

Военкор Коц опубликовал видео удара Азербайджана по складу миротворцев России

В сети появилось видео удара Азербайджана по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Соответствующий ролик опубликовал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На кадрах видно, как над строениями вдали поднимается столб дыма, а по территории объекта активно перемещаются военнослужащие. «Все, в наш склад *** [ударили]», — говорит автор записи за кадром.

«Итого как минимум четыре факта нападения Баку на наших военных, включая атаку на один из постов наблюдения», — подытожил Коц.

20 сентября Минобороны России доложило, что автомобиль с российскими миротворцами в Карабахе подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впоследствии заверил российского коллегу Сергея Лаврова, что расследование произошедшего дает результаты и виновные понесут наказание.

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