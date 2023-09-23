Опубликовано видео удара Азербайджана по складу российских миротворцев

Военкор Коц опубликовал видео удара Азербайджана по складу миротворцев России

В сети появилось видео удара Азербайджана по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Соответствующий ролик опубликовал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На кадрах видно, как над строениями вдали поднимается столб дыма, а по территории объекта активно перемещаются военнослужащие. «Все, в наш склад *** [ударили]», — говорит автор записи за кадром.

«Итого как минимум четыре факта нападения Баку на наших военных, включая атаку на один из постов наблюдения», — подытожил Коц.

20 сентября Минобороны России доложило, что автомобиль с российскими миротворцами в Карабахе подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впоследствии заверил российского коллегу Сергея Лаврова, что расследование произошедшего дает результаты и виновные понесут наказание.