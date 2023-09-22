Азербайджан заверил МИД России в эффективности расследования гибели миротворцев

МИД Азербайджана заверил Россию в эффективности расследования гибели миротворцев

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заверил, что расследование гибели российских миротворцев дает результаты, виновные понесут наказание. Об этом МИД РФ сообщает в своем Telegram-канале.

Как рассказали в дипведомстве, азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель в Нагорном Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента 20 сентября. Баку заверил российскую сторону, что проводится «самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание».

20 сентября Минобороны России сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

19 сентября в Минобороны России сообщили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Командование миротворцев призывало Ереван и Баку немедленно прекратить огонь. Россия также призвала стороны начать переговоры.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

12 сентября Владимир Путин отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Российский лидер напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.