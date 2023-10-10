Деятельность российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

Спикер МИД Захарова: миротворцы в Карабахе адаптируются к новым условиям

Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе адаптируют к новым условиям, Москва обсудит с Баку вопросы их размещения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в последнее время ситуация в Нагорном Карабахе кардинально изменилась. Это стало очевидно после того, как в 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян признал эту территорию азербайджанской.

«На фоне массового исхода населения после боестолкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована», — отметила Захарова.

Ранее Минобороны России сообщило, что основная задача миротворческого контингента заключается в охране складов с техникой и боеприпасами. Российские миротворцы будут выполнять задачи вместе с азербайджанскими коллегами.