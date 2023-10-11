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19:51, 11 октября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали возможный срок переговоров по членству Украины в ЕС

Жовква: переговоры по членству Украины в ЕС начнутся в 1-м полугодии 2024 года
Игорь Жовква

Игорь Жовква. Кадр: FREEДOM. LIVE / YouTube

Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) начнутся в первом полугодии 2024 года. Такой возможный срок их проведения назвал заместитель главы офиса президента республики Владимира Зеленского Игорь Жовква в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, переговоры о вступлении Украины в Евросоюз фактически начнутся во время председательства Бельгии в Совете ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС не будет делать поблажек для приема ни для одной страны-кандидата на вступление. Она подчеркнула, что решение об этом будет принято европейскими властями лишь на основании прогресса выполнения необходимых критериев.

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    Алевтина Запольская
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