В ООН не подтвердили информацию о передаче Россией оружия для ХАМАС

Дюжаррик: ООН не подтверждают информацию Украины о передаче ХАМАС оружия из РФ

В ООН не подтверждают информацию, распространяемую Украиной, о том, что Россия могла передать оружие палестинскому исламистскому движению ХАМАС, так как не располагают такими сведениями. Об этом рассказал на брифинге представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«У нас нет возможностей ни подтвердить, ни опровергнуть это», — пояснил Дюжаррик.

Перед этим посол Израиля в РФ Александр Бен Цви высказался относительно предположений, что Россия могла принимать участие в атаке ХАМАС на Израиль. Он заявил, что не верит подобным утверждениям, назвав их «полной ерундой».

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предположила, что движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины или из Афганистана. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений.