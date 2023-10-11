В отношении российского подростка возбудили дело за 45 угроз терактами

В Пензе возбудили дело против подростка, угрожавшего терактами в пяти городах

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, угрожавшего терактами в пяти городах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Подростку грозит до пяти лет заключения по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). По версии следствия, с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года юноша анонимно отправил 15 сообщений и совершил 30 звонков, в которых угрожал осуществлением терактов на объектах инфраструктуры Пензы, Кисловодска, Красноярска, Чебоксар и Волгограда. Противоправную деятельность подростка пресекли сотрудники ФСБ.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Омске суд дал 2,5 года 19-летнему жителю за лжеминирование в десяти регионах.