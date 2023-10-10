Российский подросток ложно минировал сады и школы и попал в колонию

В Омске суд дал 2,5 года 19-летнему жителю за лжеминирование в 10 регионах

Советский районный суд Омска приговорил к 2,5 года лишения свободы 19-летнего местного жителя за лжеминирование детских садов и школ в десяти регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Молодого человека признали виновным по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Также он обязан пройти амбулаторное лечение в психиатрическом стационаре. С осужденного взыскали 2 миллиона рублей по иску силовых ведомств в качестве возмещения материального ущерба. Его взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что с марта по май 2021 года фигурант дела, учившийся в 10-м классе, с домашнего ноутбука и мобильного телефона зарегистрировал адреса электронных почт, с которых отправил 204 письма с ложными сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах в госучреждениях, школах и детских садах в разных субъектах страны.

Его вычислили и задержали сотрудники ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД.

Молодой человек полностью признал вину и объяснил, что поступил так, чтобы отомстить двум одноклассницам, смеявшимся над ним. Он специально зарегистрировал некоторые аккаунты на имена их отцов.

Ранее в якутском Мирном военный комиссар Юрий Чуба «заминировал» свой военкомат для проверки компетентности сторожа.