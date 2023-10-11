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22:55, 11 октября 2023Мир

В Палестине призвали Европу ввести санкции против Израиля

Посольство Палестины в Бельгии призвало Европу ввести санкции против Израиля

Фото: Esa Alexander / Reuters

Заместитель посла Палестины в Бельгии и Люксембурге Хасан аль-Бельауи призвал Европу ввести санкции против Израиля и не оказывать ему военной поддержки в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат заявил, что это единственное мирное решение. По его словам, Европа должна исправить свои исторические ошибки в отношении палестинского народа. Он заявил, что Запад много лет игнорировал «все международные резолюции, включая резолюцию о разделе Палестины на два государства от 1947 года и о праве палестинских беженцев на возвращение».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства. Российский лидер подчеркнул, что позиция Москвы по Палестине и Израилю складывалась на протяжении десятилетий и хорошо известна обеим сторонам конфликта.

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    Марина Совина
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