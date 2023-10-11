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15:23, 11 октября 2023Мир

В Польше указали на зависимость Украины от помощи Варшавы

Экс-глава МО Польши Мацеревич: Украина лишится независимости без помощи Варшавы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина может потерять независимость и исчезнуть с политической карты мира, если Владимир Зеленский отринет отношения Киева с Варшавой и будет развивать связи с Берлином. Такую мысль высказал экс-глава Минобороны (МО) Польши Антони Мацеревич во время интервью телеканалу Telewizja Republika.

«Во-первых, потому что [курс Киева на улучшение отношений с ФРГ] направлен против Польши. Во-вторых, что самое существенное, он фактически направлен против Украины. (…) Это очень глубокая стратегическая ошибка господина Зеленского. Я надеюсь, что господин Зеленский и его советники поймут, что без помощи Польши Украина лишится своей независимости, а не вернет ее», — указал бывший министр.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за то, что Варшава предоставила убежище миллионам украинцев. «Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5000 касок», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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