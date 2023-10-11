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13:51, 11 октября 2023Силовые структуры

В российском баре две стриптизерши подрались из-за клиента

В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске две стриптизерши устроили драку в баре из-за клиента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на частное агентство безопасности «Гвардия».

По его данным, 11 октября в баре Железнодонского района сработал сигнал тревоги. Группа быстрого реагирования приехала в заведение и увидела драку девушек. Их разняли и стали выяснять причину конфликта. Оказалось, что танцовщицы работают в соседнем баре и пришли сюда по приглашению клиента, который оплатил приватное общение. Однако он выбрал только одну их двух девушек. Это разозлило вторую стриптизершу: она посчитала, что коллега напрасно сорвала ее с рабочего места.

Нападавшую задержали и отвезли в отделение полиции.

Ранее стриптизерши самого известного стрип-клуба в мире Crazy Horse III рассказали о заработке за ночь.

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    Екатерина Кашурникова
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