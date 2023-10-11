В США оценили шансы заложников выжить в плену у ХАМАС

NYT: ХАМАС не желает идти на сделку по обмену пленными

Обмен пленными между Израилем и боевиками палестинского радикального движения ХАМАС остается маловероятным. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Перспектива обмена пленными сейчас кажется маловероятной», — цитирует издание главу иерусалимского офиса The Times Патрика Кингсли. По его словам, главным препятствием является нежелание ХАМАС идти на сделку по обмену заложников.

NYT отмечает, что большинство экспертов прогнозируют гибель еще большего числа заложников. «Несомненно, прольется еще больше крови мирных людей — израильтян, палестинцев и даже граждан других стран», — заявил в интервью профессор Северо-Западного университета США Дэниэл Гилберт.

Ранее ХАМАС пообещало не применять насилие к иностранцам и лицам с двойным гражданством, находящимся у них в заложниках после атаки на Израиль.