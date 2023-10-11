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18:22, 11 октября 2023Мир

ХАМАС пообещало не применять насилие к иностранным заложникам

ХАМАС пообещало не применять насилие к иностранцам в заложниках

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС пообещало не применять насилие к иностранцам и лицам с двойным гражданством, находящимся у них в заложниках после атаки на Израиль. Об этом боевики проинформировали Египет в ходе переговоров. Информацию приводит телеканал Al Arabiya в соцсети X (бывший Twitter).

Со своей стороны Египет намерен обсуждать с ХАМАС освобождение таких заложников.

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    Антон Похиляк
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