ХАМАС пообещало не применять насилие к иностранным заложникам

ХАМАС пообещало не применять насилие к иностранцам в заложниках

Палестинское радикальное движение ХАМАС пообещало не применять насилие к иностранцам и лицам с двойным гражданством, находящимся у них в заложниках после атаки на Израиль. Об этом боевики проинформировали Египет в ходе переговоров. Информацию приводит телеканал Al Arabiya в соцсети X (бывший Twitter).

Со своей стороны Египет намерен обсуждать с ХАМАС освобождение таких заложников.

