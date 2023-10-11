Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:35, 11 октября 2023Наука и техника

ВКС России получат новый комплекс РЭБ

«Известия»: ВКС России получат установленный на вертолете новый комплекс РЭБ

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленный на вертолете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Новый комплекс пополнит авиационный парк ВКС в ближайшее время. Система проходит испытания, в том числе в боевых условиях. В ходе тестов новинка показала себя с лучшей стороны.

Собеседники издания уточнили, что комплекс способен эффективно бороться с системами противовоздушной обороны и беспилотными летательными аппаратами, а также подавлять системы связи и управления. Характеристики нового комплекса РЭБ пока не разглашаются.

Материалы по теме:
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что новая разработка является «более современной реинкарнацией» комплекса РЭБ «Рычаг».

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве писали, что новые комплексы РЭБ РБ-109А «Былина», которые повысят эффективность применения средств радиоэлектронной борьбы, начнут поступать в Вооруженные силы России в 2025 году.

В сентябре издание Defense News сообщило, что США изучают опыт РЭБ на Украине на случай большого конфликта с Россией или Китаем. Полковник войск РЭБ США Джош Козлов отметил, что в Соединенных Штатах поражаются тому, как российская и украинская стороны используют РЭБ в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об инциденте на ядерном объекте в Израиле

    Появились подробности об инциденте на ядерном объекте в Израиле

    Ребенок родился без ануса и привел мать в ужас

    Россиянин попытался зарезать любовника жены и попал под суд

    Продюсер Витаса преувеличил число зрителей на концерте певца в 10 раз

    Стало известно о давних планах Нетаньяху выселить палестинцев в Египет

    Россиян предупредили об опасных разновидностях секс-игрушек

    В России появится новый бренд электромобилей из Китая

    Подросток напал с ножом на пытавшихся его остановить во время драки россиян

    В России рассказали о возможностях «Рычага»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости