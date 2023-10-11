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15:41, 11 октября 2023Моя страна

Во Владивостоке пройдет фестиваль косплея

Фестиваль косплея Kawaii-fest пройдет во Владивостоке 14-15 октября

Фото: Светлана Садыкова / РИА Новости

Во Владивостоке 14 и 15 октября будет проходить фестиваль косплея Kawaii-fest. Как уточняет KP.RU, принявшие решение перенести мероприятие с августа на октябрь организаторы решили поощрить гостей, добавив в программу больше активностей.

Так, помимо театрализированных выступлений и торговой площадки гостей мероприятия будет ждать Кибертрек. Кроме того, необычные активности гостям фестиваля предложит Digital art от ДВФУ и Федерация Киберспорта Приморского края.

Вместе с тем, на мероприятии будет представлена Киберплощадка IThub, предлагающая возможность познакомиться с работой нейросетей и создать свой аниме-аватар, поиграть в Guitar Hero, а также присоединиться к зрителям киберспортивных турниров в Street Fighter и Dota.

Программа фестиваля также включает мастер-классы, бои на мечах, кухню с тематическими блюдами и другие развлечения.

Ранее сообщалось, что театр кукол в Калуге совместно с театром имени Афанасьева из Кирова представит постановку «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» в рамках фестиваля «Новые люди».

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    Варвара Кошечкина
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