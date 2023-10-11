Во Всемирном банке предупредили об угрозе повторения кризиса 1970-х годов

Главный экономист ВБ Гилл: затягивание роста ставок создаст глобальные угрозы

Затягивание ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны ведущих центробанков и дальнейшее увеличение процентных ставок могут представлять серьезную угрозу для мирового ВВП. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка (ВБ) Индермит Гилл, его слова приводит Bloomberg.

Удорожание кредитования вкупе с сохраняющейся высокой инфляцией способны не только замедлить темпы роста глобальной экономики, но и затруднить положение ряда стран с большими объемами долговых обязательств. К настоящему времени угроза массовых банкротств пока далека от своего пика, однако в среднесрочной перспективе ситуация может измениться, предупредил Гилл.

В качестве примера возможных последствий от затягивания удорожания кредитования для мировой экономики он привел кризис 1970-х годов, когда руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжительное время поддерживало процентные ставки на высоком уровне. «Это привело к банкротству около 24 экономик. Нам следует ожидать, что некоторые страны сейчас столкнутся с проблемами», — заключил он.

Ранее президент Всемирного банка Аджай Банга предупредил об угрозе замедления темпов роста глобальной экономики из-за продолжающегося увеличения процентных ставок. По его словам, нынешний период удорожания заимствований с большой долей вероятности будет носить долгосрочный характер. Подобный сценарий создаст угрозы как для инвесторов, так и для рядовых граждан.