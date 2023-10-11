Всемирный банк предупредил об угрозе замедления глобальной экономики

Глава ВБ Банга: высокие процентные ставки продолжат сдерживать мировую экономику

Глава Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга допустил, что в среднесрочной перспективе увеличение процентных ставок в мире продолжит сдерживать темпы глобальной экономики. Его слова приводит Bloomberg.

Президент ВБ предупредил, что период удорожания заимствований с большой долей вероятности будет носить долгосрочный характер. Подобный сценарий создаст угрозы как для инвесторов, так и для рядовых граждан, которые за последние годы привыкли к более низким процентным ставкам.

«Процентные ставки будут оставаться высокими дольше. Это может быть сложным событием во многих отношениях», — заключил Банга в ходе выступления на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.

В результате перехода к эпохе повышения стоимости кредитования ряд стран могут столкнуться с проблемами при выплате процентов по своим долговым обязательствам. В наименее выгодном положении при таком сценарии окажутся государства со значительными объемами долгов, предупредили во Всемирном банке.

Ранее аналитики МВФ повысили свой прогноз глобальной инфляции на 2024 год до 5,8 процента. Предыдущая оценка организации подразумевала рост потребительских цен в мире на 5,2 процента. В МВФ полагают, что в следующем году уровень инфляции в большинстве стран продолжит оставаться выше целевых показателей, установленных местными центробанками. На этом фоне темпы роста мирового ВВП рискуют замедлиться.