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15:10, 11 октября 2023Интернет и СМИ

На Первом канале покажут шоу пранкеров Вована и Лексуса

На Первом канале с 11 октября начнет выходить шоу пранкеров Вована и Лексуса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Авторская программа российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) «Шоу ВиЛ» начнет выходить на Первом канале с 11 октября. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.

Темой первого выпуска, который покажут на телеканале, будет расширение НАТО. Участниками передачи станут заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, политолог-американист Малек Дудаков, журналист-расследователь Томас Репер, а также блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин.

Соведущей Вована и Лексуса будет журналистка Евгения Черницкая.

«Шоу ВиЛ» — интернет-проект пранкеров Вована и Лексуса. В эфире передачи они показывают и обсуждают с приглашенными гостями фрагменты разговоров с политиками, деятелями культуры и другими известными людьми. Объектами их пранков были бывший президент Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, мэр Киева Виталий Кличко и многие другие политики.

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    Евгения Наумова
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