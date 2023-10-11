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20:22, 11 октября 2023Интернет и СМИ

Врачи развеяли распространенный миф о здоровом питании

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенный миф о здоровом питании. Специалисты назвали заблуждением мнение о том, что правильное питание требует больших затрат. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Есть заблуждение, что здоровое питание — это дорогое питание. Это абсолютная ложь», — заявила Малышева. Врач подчеркнула, что сила заключается в знании того, какие продукты являются полезными. «Ты экономишь тучу денег, просто потому что все знаешь», — добавила она.

В качестве примера недорогого продукта врачи привели печень трески. «Печень трески содержит 25 суточных доз витамина D. Четырех граммов хватает, чтобы обеспечить суточную потребность в витамине», — пояснил Продеус.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян полностью исключить из рациона один продукт. Он рекомендовал отказаться от сладких пирожных — от трансжиров, которые, как отметил медик, приносят только вред.

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    Олег Давыдов
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