Доктор Мясников призвал россиян полностью исключить из рациона один продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян полностью исключить из рациона один продукт. В интервью «Ленте.ру» доктор также рассказал, какое питание можно считать по-настоящему здоровым.

«Отказаться нужно от сладких пирожных — от трансжиров, которые приносят только сплошной вред», — заявил доктор.

Говоря о том, какое питание можно назвать здоровым, доктор отметил, что не существует полезной или вредной пищи — вместо этого есть тот или иной образ питания. «Что значит правильный образ питания? Полкило овощей, полкило фруктов, немного рыбы, курицы, немного молочных продуктов, продукты из цельных зерен, немного красного вина — то есть средиземноморская диета», — объяснил Мясников.

Доктор добавил, что те, кто придерживаются такого питания, могут иногда себе позволить «и пельмешек съесть, и тортика» без вреда для здоровья.

Ранее Мясников заявил, что сыр может провоцировать головную боль у тех, у кого бывают приступы мигрени. У людей, не сталкивающихся с этим недугом, подобную реакцию сыр обычно не вызывает, уточнил доктор.