Business Insider: в ВСУ жалуются на российские среднекалиберные орудия

Военнослужащие армии Украины жалуются на российские среднекалиберные орудия, которыми наносится сильный ущерб солдатам. Об этом пишет издание Business Insider.

Со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), издание пишет, что 30-мм автоматические пушки 2А42 советской разработки наносят большой ущерб украинским солдатам. Снаряды из этих пушек, установленных на боевых машинах пехоты, могут серьезно травмировать или увечить военных.

Издание отмечает, что такие скорострельные пушки играют большую роль в городских боях, поддерживая свою пехоту и подавляя вражескую. Такие орудия могут даже подбить танк.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» самым эффективным оружием. Этот беспилотник способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты.