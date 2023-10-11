Ребенок родился без ануса и привел мать в ужас

Daily Mail: в Великобритании ребенок родился без ануса и перенес шесть операций

В Великобритании у женщины родился ребенок без анального отверстия. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя Вики Томпсон из графства Западный Суссекс родила мальчика Чарли 12 августа 2022 года. У женщины не было осложнений во время беременности, поэтому она была уверена, что ребенок здоров. Однако врачи, осмотревшие новорожденного, заявили, что у него атрезия ануса и прямой кишки — врожденная аномалия, при которой отсутствует естественный канал прямой кишки. Новость привела мать в ужас.

Чарли перенес сложную операцию, в ходе которой ему сформировали временную стому. После хирургического вмешательства младенец провел три дня в отделении интенсивной терапии, два из которых находился в коме. Его выписали из больницы через неделю после операции.

Вики рассказала, что ей приходилось самостоятельно ухаживать за сыном, так как друзья и родственники боялись занести инфекцию. Она призналась, что чувствовала себя одинокой и испытывала сильный стресс из-за того, что не получала поддержки от близких. «Они не хотели рисковать. Это, конечно, было нелегко», — вспоминает она.

В возрасте трех месяцев Чарли снова оказался в больнице, где врачи попытались провести ему анопластику — восстановление заднего прохода при врожденных аномалиях. Однако это привело к нарушению работы стомы, в результате чего медикам пришлось наложить младенцу илеостому, то есть вывести подвздошную кишку на поверхность живота и установить калоприемник. «Чарли стало очень плохо, он не мог есть 11 дней. Он был очень слаб и истощен», — говорит Вики.

После этого мальчик перенес еще четыре серьезные операции, в том числе удаление значительной части кишечника. Врачи предполагают, что Чарли проведет со стомой всю жизнь. По словам Вики, произошедшее нанесло ребенку сильную психологическую травму. Однако, по ее словам, несмотря на это, Чарли растет счастливым ребенком.

Ранее жительница Пакистана родила ребенка с двумя пенисами и без ануса. Обследование показало, что у мальчика один мочевой пузырь, который соединен с двумя уретрами, причем он способен мочиться из обоих.