Xerox продала российский бизнес местному руководству

Корпорация Xerox продала российское подразделение местному топ-менеджменту

Руководство американской корпорации Xerox продало российское подразделение местному топ-менеджменту. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Ксерокс (СНГ)», с которым ознакомилась «Лента.ру».

В ближайшее время «Ксерокс (СНГ)» сменит название, которое не будет связано с Xerox, и продолжит работать в качестве независимой организации. В результате сделки сотрудники компании сохранят свои рабочие места. Компания также не намерена разрывать долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками. Конкретные условия сделки представители фирмы раскрывать не стали.

В обозримой перспективе «Ксерокс (СНГ)» продолжит оказывать сервисное обслуживание своих заказчиков, проводить услуги по управлению печатной инфраструктурой и обеспечивать поставки широкого спектра бумажной продукции и специальных материалов. Президент компании Антон Бородихин также уточнил, что его фирма намерена запускать в России новые проекты после завершения сделки с Xerox.

Американская корпорация объявила о прекращении поставок печатающих и цифровых копировальных устройств на российский рынок в марте 2022 года на фоне международных санкций. В РФ и на Украине у Xerox были отдельные юридические лица и несколько представительств. Как отмечал главный финансовый директор компании Ксавье Хейсса, оба подразделения не приносили значительных доходов головному офису.

В начале июня 2022 года об уходе из России заявил другой крупный американский производитель техники — HP.