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Производитель ноутбуков HP уйдет из России

Hewlett Packard сообщила об уходе из России и Белоруссии

Фото: Jim Young / Reuters

Американская IT-компания Hewlett Packard Enterprise (HP), производитель ноутбуков, окончательно уйдет из России и Белоруссии, следует из сообщения самого предприятия.

«После того, как мы приостановили поставки в Россию и Белоруссию, а также продажи в этих странах в конце февраля, мы внимательно следили за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать работать в России и Белоруссии, и мы приступаем к постепенному выходу с этих рынков», — сказано в публикации.

В апреле о приостановке деятельности в России объявил тайваньский производитель электроники Acer, не приведя подробностей. Решение компании было связано с военной операцией на Украине.

HP и Acer были в числе компаний, с которой Минцифры в январе обсуждало выпуск ноутбуков на отечественных процессорах. Также в переговорах участвовала Lenovo.

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Платон Щукин
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