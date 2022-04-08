Acer объявил об остановке деятельности в России

Производитель электроники Acer приостановил деятельность в России из-за Украины

Тайваньский производитель электроники Acer приостанавливает свою деятельность в России из-за происходящего на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении компании, на которое ссылается РИА Новости.

Представитель Acer подчеркнул, что компания внимательно следит за военным конфликтом и надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее. Детали приостановки деятельности не указываются.

Производитель объявил о своем решении на фоне политики Тайваня, присоединившегося к международным санкциям против России. Она, в частности, предусматривает необходимость получения специальной экспортной лицензии на поставку в Россию продукции из установленного списка высокотехнологичных товаров.

До этого о прекращении поставок объявили тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). На его мощностях выпускался один из двух российских процессоров «Эльбрус». О смене места производства после этого не сообщалось.

Acer был одной из компаний, с которой Минцифры обсуждало выпуск ноутбуков на отечественных процессорах. Вместе с ней в переговорах участвовали Lenovo и HP.