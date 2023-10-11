Зеленский высказался о планах баллотироваться на второй срок

Зеленский заявил, что в случае продолжения СВО пойдет на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о планах баллотироваться на второй срок, отметив, что в случае затягивания военных действий продолжил бы руководить страной. Об этом он заявил румынскому изданию Digi24.

«Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны», — заявил президент.

Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что фокус внимания в мире сместился с украинского конфликта на израильский. По его мнению, внимание мирового сообщества к Украине может снизиться.