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17:15, 11 октября 2023Россия

В Госдуме высказались о запрете животных в цирках

Депутат Драпеко не поддержала полный запрет цирков с животными

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Запрещать деятельность всех российских цирков с участием животных нет необходимости, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Жестокое обращение с животными бывает только в частных цирках, как правило, даже незарегистрированных, либо в частных зоопарках. Поэтому использование животных именно в таких недостойных местах я бы поддержала», — отметила депутат.

Драпеко напомнила, что в России уже существуют определенные требования к циркам с участием животных.

«Если они не выполняются, то цирк должен быть закрыт, — это и по СанПиНу, и по содержанию животных, и по безопасности работников. Поэтому это достаточно разработанная сфера», — добавила она.

У нас есть замечательный детский театр «Уголок дедушки Дурова», где дрессированные мышки, свинюшки. Это государственное учреждение. Мы следим за содержанием животных там. Вся система Росгосцирк тоже подконтрольна государству

Елена Драпекопервый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить деятельность цирков с участием животных. Авторами инициативы стали лидер фракции Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Поправки предлагается внести в том числе в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщила «Парламентская газета».

10 октября братьев Аскольда и Эдгарда Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Это произошло после того, как было опубликовано видео, на котором артисты избивают тигров. На кадрах видно, как Эдгард Запашный бьет животное палкой, поливает тигров водой, а также дает залп из огнетушителя. Зоозащитники и общественные деятели обратились в Следственный комитет с требованием проверить артистов и привлечь их к ответственности.

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    Алена Шевченко
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