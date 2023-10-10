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14:22, 10 октября 2023Культура

Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными

Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после избиения тигра

Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после опубликованного видео, на котором артисты избивают тигров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ролик был опубликован сотрудниками цирка, расположенного на проспекте Вернадского. На кадрах видно, как Эдуард Запашный бьет животное палкой, поливает тигров водой, а также дает залп из огнетушителя. Все эти действия происходят во время репетиции шоу Запашных к предстоящим гастролям.

После публикации видео зоозащитники и общественные деятели написали обращения в Следственный комитет с требованием проверить артистов, остановить их деятельность и наказать за содеянное.

В январе этого года лев атаковал дрессировщика Алексея Макаренко во время выступления на арене цирка в Сочи.

Ранее актер театра и кино Анатолий Белый, переехавший жить из России в Израиль, пожаловался на злорадство бывших коллег после отмены его спектакля в Париже.

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    Анастасия Астахова
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