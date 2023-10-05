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11:29, 5 октября 2023Культура

Белый пожаловался на злорадство бывших коллег после отмены спектакля в Париже

Белый рассказал о желчи и злорадстве экс-коллег после отмены спектакля в Париже

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер театра и кино Анатолий Белый, переехавший жить из России в Израиль, пожаловался на злорадство бывших коллег после отмены его спектакля в Париже. Об этом пишет Starhit.

Артист заявил, что получил от многих российских артистов и кинематографистов большое количество желчи и грязи.

«Сколько вроде бы нормальных в прошлом людей, уважаемых мною, в возрасте и без, несут такую околесицу и чушь, что брови застывают вверху лба, а глаза не верят написанному. Да, мы, уехавшие, посмевшие выразить свою позицию, мы под двойным прицелом. Каждая малейшая ошибка, промах нам не прощаются, все раздувается до размеров желчного пузыря», — поделился актер.

Белый также отметил, что постановка «Я здесь», которая должна была состояться в столице Франции 4 октября, перенесена на весну: «Да, бывают промахи и ошибки, никто из прокатчиков не застрахован ни от чего, бывают форс-мажоры и так далее».

Ранее российский режиссер Никита Михалков раскритиковал покинувшего Россию Анатолия Белого и назвал его предателем.

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    Анастасия Астахова
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