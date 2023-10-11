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13:46, 11 октября 2023Культура

Звезда «Фабрики звезд» объявила о второй беременности

Певица Юлия Михальчик из «Фабрики звезд» рассказала, что ждет второго ребенка

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российская певица, финалистка третьего сезона культового шоу «Фабрика звезд» Юлия Михальчик объявила о второй беременности. Об этом пишет StarHit.

Отмечается, что в течение первых месяцев певица предпочитала скрывать свое положение даже от друзей. Сейчас она находится на седьмом месяце беременности и продолжает работать. Как пишет издание, пол ребенка и имя отца не раскрываются.

Ранее российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) заявила о готовности создать семью с новым возлюбленным Александром Повериным, с которым она познакомилась на шоу «Сердце Клавы».

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    Варвара Кошечкина
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