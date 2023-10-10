Клава Кока заявила о готовности родить детей от нового возлюбленного

Поп-певица Клава Кока заявила о готовности создать семью с новым возлюбленным

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) заявила в ходе программы «ТОП» о готовности создать семью с новым возлюбленным Александром Повериным, с которым она познакомилась на шоу «Сердце Клавы». Выпуск опубликован в группе программы в соцсети «ВКонтакте».

«Я уже девочка взрослая. Может быть, я захочу уйти в воспитание моих прекрасных бэйбиков. (...) Если сейчас мы убедимся в том, что мы готовы к созданию семьи, то почему нет?» — призналась поп-звезда. Она отметила, что очень любит детей, а также выразила уверенность в том, что хочет родить больше одного ребенка.

Известно, что пара встречается уже более четырех месяцев. Поверин и Кока встретились на шоу «Сердце Клавы». В данном телепроекте мужчины со всей страны пытались завоевать сердце артистки.

Ранее Клава Кока отреагировала на негативную реакцию, которую получила от своих подписчиков после того, как рассказала о своих отношениях с победителем «Сердца Клавы» Александром Повериным. Кока призналась, что захотела удалить аккаунты в соцсетях, так как впервые за свою жизнь получила столько хейта.