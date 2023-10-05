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10:51, 5 октября 2023Культура

Клава Кока отреагировала на хейт после выбора жениха в реалити-шоу

Клава Кока призналась в желании удалить соцсети после хейта из-за выбора жениха

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) отреагировала на хейт, который получила от своих подписчиков после того, как рассказала о своих отношениях с победителем проекта «Сердце Клавы», блогером и моделью Александром Повериным. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка призналась, что захотела удалить аккаунты в социальных сетях, так как впервые за свою карьеру получила так много негатива.

«Может быть, и не зря я все эти годы не открывалась. Может, и не зря люди, которые находятся на виду, пытаются скрывать самое свое ценное и дорогое. Ну, раз уж мы пошли по этой дороге — именно благодаря этому я обрела свое счастье», — подчеркнула певица.

Исполнительница добавила, что не планирует больше заходить в комментарии своего блога, а также подчеркнула, что счастлива со своим избранником.

Ранее Клава Кока прокомментировала вероятность отношений с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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    Анастасия Астахова
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