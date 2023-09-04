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13:56, 4 сентября 2023Культура

Клава Кока прокомментировала вероятность отношений с Моргенштерном

Клава Кока прокомментировала вероятность романа с Моргенштерном после их поцелуя

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская исполнительница Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube, прокомментировала вероятность отношений с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Артистка отметила, что целовалась с коллегой во время съемок совместного клипа на песню «Мне пох» по инициативе Моргенштерна в 2019 году.

«Поцелуй в клипе придумал он, я была против изначально. Когда мы были на студии и начали обсуждать клип, он сразу сказал: "Я знаю, что там будет. Мы будем сосаться". Моему парню (до 2021-го Кока состояла в отношениях с блогером Дмитрием Гордеем — прим. "Ленты.ру") было не очень приятно, но он понял, что это роль, что это нужно, что это работа», — отметила исполнительница.

Кока подчеркнула, что Моргенштерн не нравится ей как мужчина, несмотря на его харизматичность, поэтому они бы не смогли построить романтических отношений.

Ранее Моргенштерн рассказал об обмане американского рэпера Rich The Kid (настоящее имя — Димитри Лесли Роджер).

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    Анастасия Астахова
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