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02:00, 12 октября 2023Бывший СССР

Полковник усомнился в появлении у ВСУ инфраструктуры для F-16 к 2025 году

Полковник Литовкин: Россия уничтожит любую инфраструктуру ВСУ для работы с F-16
СюжетМинобороны:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал готовность Бельгии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 к 2025 году. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что к этому моменту у Украины в любом случае не будет необходимой для обслуживания самолетов военной инфраструктуры.

«Инфраструктуры для работы с F-16 у Украины нет, а если они будут ее создавать, то мы ее уничтожим. Дело не только в структуре, но и, например, в обслуживающем персонале, который должен знать английский инженерный язык очень подробно, чтобы работать с машиной, это и особые летчики, которые должны знать английский инженерный язык», — сказал он, комментируя возможность появления условий для работы с F-16 у Украины к 2025 году.

Литовкин также заметил, что для обслуживания самолетов необходимы особые аэродромы.

«Это также и инфраструктурные аэродромы, где должна быть командирская вышка, радиолоакционные станции, технико-эксплуатационная часть, мини-завод, который будет обслуживать самолеты до взлета и после посадки, завод по производству воздуха высокого давления, по очистке авиационного керосина, ангары для хранения ракет "воздух — воздух", "воздух — поверхность"», — добавил Литовкин.

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Ранее глава Минобороны (МО) Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна отправит Украине истребители F-16 к 2025 году. Глава оборонного ведомства не уточнила количество истребителей, которое направит Брюссель. Она отметила, что вопрос находится «в зависимости от увеличения мощности наших новых истребителей F-35». Дедонер также добавила, что Бельгия продолжит деятельность по обучению украинских пилотов и обслуживанию авиационного парка для Киева.

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    Кирилл Садовский
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