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09:41, 11 октября 2023Мир

Стала известна дата отправки Бельгией истребителей F-16 Украине

Глава МО Бельгии Дедонер: страна отправит Киеву истребители F-16 к 2025 году

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Бельгия отправит Украине истребители F-16 к 2025 году. Об этом заявила глава Минобороны (МО) Бельгии Людивин Дедондер в эфире радио Bel RTL.

Глава оборонного ведомства не уточнила количество истребителей, которое направит Брюссель. Она отметила, что вопрос находится «в зависимости от увеличения мощности наших новых истребителей F-35».

Дедонер также добавила, что Бельгия продолжит деятельность по обучению украинских пилотов и обслуживанию авиационного парка для Киева.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство начало работу над расширением коалиции по отправке Украине истребителей американского производства F-16.

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    Максим Габриелян
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