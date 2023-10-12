В США обновили вертолет Apache

Defense News: обновленный вертолет AH-64E Apache совершил первый полет

Ударный вертолет AH-64E Apache совершил первый полет с обновленным программным обеспечением. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на американскую компанию Boeing.

Версия 6.5 отличается улучшенным интерфейсом пилота, поддержкой расширенных возможностей тактической сети обмена данными Link-16. Также обновление поддерживает архитектуру открытых систем, позволяющую оперативно внедрять новые технологии в состав оборудования вертолета. Контракт на разработку усовершенствованной версии заключили в декабре 2021 года.

Также в Boeing отметили, что специалисты компании работают над интеграцией турбовальных двигателей T901, созданных в рамках программы Improved Turbine Engine Program (ITEP). Силовой агрегат предназначен для AH-64, многоцелевых UH-60 Black Hawk и перспективных разведывательно-ударных вертолетов.

Ранее в октябре издание Breaking Defense писало, что армия США получила первые образцы турбовальных двигателей T901 для испытаний новых боевых вертолетов, над которыми работают по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft. Силовые агрегаты передадут поставщикам прототипов вертолетов к концу октября.

В мае начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс МакКонвилл сообщил, что армия продолжит использовать вертолеты Apache и Black Hawk еще 30-40 лет.