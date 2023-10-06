Армия США получила двигатель для новых боевых вертолетов

Breaking Defense: армия США получила первые двигатели T901 для вертолетов FARA

Армия США получила первые образцы турбовальных двигателей T901 для испытаний новых боевых вертолетов, созданных в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Об этом пишет Breaking Defense.

Отмечается, что первый силовой агрегат приняли 28 сентября, а второй двигатель проходит процедуру приемки. «Два прототипа FARA вскоре могут подняться в воздух, поскольку армия начала принимать поставки по отложенной программе Improved Turbine Engine Program (ITEP) компании General Electric», — добавили в публикации.

Представители армии США сообщили, что оба двигателя передадут поставщикам прототипов перспективных вертолетов к концу октября 2023 года.

Целью инициированной в 2018 году программы FARA стало создание нового вертолета для замены легких машин Bell OH-58 Kiowa, которые эксплуатируют с 1967 года. Для участия в программе компания Sikorsky разработала вертолет Raider-X, а Bell-Textron — 360 Invictus.

Двигателями T901 также планируют оснастить серийные вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, в которых установлен силовой агрегат T700. Новое изделие позволит улучшить показатели экономичности и дальности полета.

В июле 2022 года компания Bell показала новый ударный вертолет 360 Invictus на видео. В арсенал вертолета входит трехствольная пушка XM915 калибра 20 миллиметров и восемь точек подвески вооружения.