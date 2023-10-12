Прекращение атак дронов на московский регион объяснили

Полковник Кнутов связал прекращение атак на Москву с реорганизацией систем ПВО

В последнее время значительно сократилось число атак украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Это может быть связано с реорганизацией системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Проводилась реорганизация системы ПВО. В частности, было проведено более грамотное размещение систем ПВО на дальних подступах, также была информация о задействовании вертолетов типа "Ночной охотник", у которых есть возможность наблюдать за дронами как днем, так и ночью. Все это в сумме позволяет оперативно перехватывать беспилотники», — сказал военный.

Он также не исключил, что Украина может накапливать силы для массированной атаки. Хотя российские ПВО, по словам Кнутова, должны быть готовы к подобному удару.

«Десятки дронов, тем не менее, могут попытаться прорвать ПВО за счет массированного удара по знаковым объектам для того, чтобы это имело политический резонанс. С военной точки зрения это, конечно, бессмысленно, но именно политический шум нужен стране после провала контрнаступления. Так что провокация возможна», — допустил полковник.

Ранее сообщалось, что беспилотник самолетного типа сбили системой ПВО в Белгородской области в ночь на четверг, 12 октября. Его обломки упали на жилые дома. Под завалами оказались три человека, в том числе ребенок. Спасти их врачи не смогли.

