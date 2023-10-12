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11:11, 12 октября 2023Россия

Белгородский губернатор пообещал выяснить причины падения дрона на жилые дома

Губернатор Гладков: причины падения дрона на жилые дома в Белгороде установят

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал выяснить причины падения беспилотника на жилые дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Причины происшествия будут установлены после проведения следственных мероприятий», — сообщил губернатор.

Беспилотник самолетного типа сбили системой противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области в ночь на четверг, 12 октября. Его обломки упали на жилые дома. Под завалами оказались три человека, в том числе ребенок — их врачи не смогли спасти.

В результате два жилых дома оказались «фактически разрушены», повреждения также получили три автомобиля. На опубликованных губернатором кадрах с места происшествия видно, что на месте жилых домов — груда обломков, которые разбирают сотрудники МЧС.

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    Анастасия Шейкина
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