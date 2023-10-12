В Белгороде беспилотник упал на жилые дома и взорвался. Погибли три человека, включая ребенка. Что известно?

Три человека, включая ребенка, погибли при падении обломков дрона в Белгороде

Три человека, в том числе ребенок, погибли при падении беспилотника самолетного типа в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Минобороны уточнили, что дрон сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 23:50 по московскому времени.

К большому горю, есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Еще два человека находятся в реанимации

Пострадали также два человека, их поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают получившим травмы всю необходимую помощь.

По информации Гладкова, получивший травмы мужчина находится в коме с ожогами дыхательных путей и верхних и нижних конечностей, у пострадавшей женщины перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.

Два жилых дома уничтожены

По словам Гладкова, два жилых дома в результате падения беспилотника были «фактически уничтожены». Помимо этого, из-за падения дрона повреждены еще несколько строений и три легковых автомобиля. На опубликованных губернатором кадрах с места происшествия видно, что вместо жилых домов — груда обломков, которые разбирают сотрудники МЧС.

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В Белгороде перенесут несколько запланированных мероприятий

«Сегодня мы изменим график проведения нескольких мероприятий в городе в связи с прошедшими событиями. Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время. Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших», — написал Гладков.

Губернатор также пообещал оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавших.

Ранее над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников

Дроны 5 октября поразила система ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Никто не пострадал, о разрушениях информации не поступало.