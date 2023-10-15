Стало известно о состоянии пострадавшей при обстреле ВСУ россиянки

Пострадавшая при обстреле ВСУ 12 октября женщина в стабильно тяжелом состоянии

В Белгороде обломки беспилотника упали на жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка. Что известно?

Начало событий в новости В Белгороде обломки беспилотника упали на жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка. Что известно?

У пострадавшей при обстреле со стороны Украины жительницы Белгородской области очень сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. О ее состоянии на текущий момент рассказал глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние все еще оценивается как стабильно тяжелое, сообщил губернатор. По его словам, 13 октября женщине успешно провели переливание крови. Восстановление может занять не меньше шести месяцев. Через несколько дней ее должны перевести из реанимации в отделение, чтобы начать реабилитацию.

Об обстреле приграничного российского региона стало известно в ночь на 12 октября. Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. Обломки упали на жилые дома. Под завалами оказались три человека, в том числе ребенок, — их врачи не смогли спасти.

Также пострадал мужчина. 12 октября министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявлял, что он в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы.