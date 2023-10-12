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16:57, 12 октября 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области

Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ
Начало событий в новости В Белгороде обломки беспилотника упали на жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка. Что известно?

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о состоянии двоих пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Женщина сейчас находится в реанимации городской больницы Белгорода после операции. Мужчина — в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы. Врачи оценивают его состояние как нестабильное, медицинские работники делают все для сохранения его жизни.

Об обстреле приграничного российского региона стало известно в ночь на 12 октября. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа. Обломки упали на жилые дома. Под завалами оказались три человека, в том числе ребенок, — их врачи не смогли спасти.

Позже глава Белгородской области пообещал выяснить причины падения беспилотника на жилые дома.

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    Евгения Куликова
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