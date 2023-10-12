Появились фото с места гибели взрослых и ребенка после падения БПЛА в Белгороде

Гладков показал место гибели взрослых и ребенка после падения БПЛА в Белгороде

В Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появились фото с места гибели двух взрослых и ребенка после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Белгорода.

На показанных снимках запечатлены обломки частного жилого дома, разрушенного в результате инцидента. Как сообщил глава региона, всего уничтожено два жилых дома, повреждено несколько жилых домов и автомобилей.

В четверг, 12 октября, власти города изменят график проведения нескольких мероприятий в связи со случившимся, добавил Гладков.

В ночь на 12 октября система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом. Получивших ранения мужчину и женщину госпитализировали. Еще два человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

