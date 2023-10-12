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01:19, 12 октября 2023Россия

Два человека пострадали при падении обломков дрона ВСУ под Белгородом

Гладков: два человека пострадали при падении обломков дрона ВСУ под Белгородом
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Два человека пострадали при падении обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в Белгородском районе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков дрона загорелся частный жилой дом.

Пострадавших мужчину и женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Под завалами могут находиться еще два человека. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. До этого очевидцы рассказали о взрыве над Белгородом. По их информации, система ПВО сбила беспилотник ВСУ.

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    Марина Совина
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