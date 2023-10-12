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00:45, 12 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области.

Как заявили в ведомстве, в среду, 11 октября, около 23.50 по московскому времени пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО украинский дрон уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве над Белгородом. По их информации, система ПВО сбила беспилотник ВСУ.

11 октября четыре населенных пункта в Белгородской области частично остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ. Атаке подверглась окраина села Графовка под Белгородом, никто из мирных жителей не пострадал.

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    Марина Совина
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