Четыре населенных пункта под Белгородом остались без света из-за обстрела ВСУ

Гладков: 4 белгородских населенных пункта остались без света из-за обстрела ВСУ

Четыре населенных пункта в Белгородской области частично остались без света из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что атаке подверглась окраина села Графовка под Белгородом. Гладков отметил, что в результате никто из мирных жителей не пострадал.

По его данным, оказалась повреждена линия электропередачи. В этой связи под частичное отключение света попали абоненты из Графовки, Демидовки, Прилесья и Репяховки.

Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий, подчеркнул Гладков.

До этого стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал село Новопетровка в Белгородской области. Никто из людей не пострадал.

По информации белгородских властей, в частном домовладении посекло забор и были выбиты окна.