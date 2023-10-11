Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 11 октября 2023Россия

Украинский беспилотник атаковал российский регион

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Новопетровка в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. В частном домовладении посечен забор и выбиты окна.

10 октября ВСУ дважды за день обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области. Снаряд прилетел в частный жилой дом, спасти двух находившихся в нем людей не удалось.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Россиянам рассказали об особенных поощрениях в банке

    Число погибших в секторе Газа перевалило за тысячу

    В России назвали самые аварийные машины

    Российский посол призвал осудить террористические действия ХАМАС

    Паша Техник проиграл спор об алкоголе и пообещал сделать татуировку

    Назван самый популярный в мире модный бренд

    Песков ответил на вопрос о роли России в урегулировании ситуации в Израиле

    На борту самолета Каир — Москва произошел пожар

    Раскрыта причина необычных взрывов звезд в галактике M87

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости