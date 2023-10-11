Украинский беспилотник атаковал российский регион

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Новопетровка в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. В частном домовладении посечен забор и выбиты окна.

10 октября ВСУ дважды за день обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области. Снаряд прилетел в частный жилой дом, спасти двух находившихся в нем людей не удалось.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.