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15:54, 10 октября 2023Россия

Скончалась еще одна пострадавшая при обстреле ВСУ российского региона

Гладков сообщил о гибели пожилой пары при обстреле Белгородской области

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

В Белгородской области скончался еще один человек, пострадавший в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Женщина получила тяжелые осколочные ранения при обстреле населенного пункта Поповка Вооруженными силами Украины (ВСУ). 10 октября губернатор сообщил о гибели при обстреле мужчины. Вероятно, речь идет о муже россиянки.

Женщина умерла в автомобиле скорой помощи, врачи боролись за ее жизнь до последнего, подчеркнул Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким пожилой пары.

После обстрела в Поповке, расположенной менее чем в километре от российско-украинской границы, повреждения получили четыре частных домовладения. Помимо этого, были повреждены линии газоснабжения и электропередачи. На месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков рассказал о последствиях обстрела городе Шебекино Белгородской области. В результате одного из обстрелов повреждены оказались 24 домовладения, а также два транспортных средства, в том числе автобус.

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