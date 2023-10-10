При обстреле приграничного российского региона погиб человек

Белгородский губернатор Гладков: один человек погиб при обстреле села Поповка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли село Поповка в Краснояружского района Белгородской области, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что супруга россиянина получила тяжелые осколочные ранения, ее везут в белгородскую больницу.

7 октября в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила три ракеты ВСУ «Точка-У».